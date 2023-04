È nelle scarpe il segreto della vittoria a Boston di Evans Chebet

Il termine super scarpa si riferisce a una sneaker da corsa focalizzata alle prestazioni che integra la tecnologia in fibra di carbonio per migliorare l'economia di corsa, riducendo allo stesso tempo i possibili attriti del corridore: nel concreto, si è più veloci più a lungo. Il segreto della vittoria nella Maratona di Boston 2023 è stato proprio questo per Evans Chebet: le sue speciali Adidas adizero adios pro 3. Le calzature "a 3 strisce" hanno consentito all'atleta keniano di essere più performante e più incisivo lungo tutto il rettilineo, terminando la prestigiosa gara, lunedì scorso, in 2 ore, 5 minuti e 54 secondi.