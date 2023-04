Jacobs lancia la sfida a Karley: "Voglio batterlo"

E' iniziato a Roma il raduno degli azzurri dell'atletica leggera. Presente anche Marcell Jacobs. La medaglia d'oro olimpica è pronto a lanciare la sfida in vista dei Mondiali: "La preparazione sta entrando in una fase di alta intensità - ha dpiegato -, stiamo lavorando tanto, non per niente abbiamo deciso di gareggiare molto più avanti. A fine allenamento mi trascino più che cammino (ride, ndr), visti i carichi di lavoro che facciamo. Ma sto molto bene. Stiamo entrando in un mese abbastanza critico - sottolinea il campione azzurro -, perché è quello in cui negli ultimi due anni è capitata qualche problematica, ma cerchiamo di fare tutto nel migliore dei modi".