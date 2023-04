La confessione di Schwazer: “Lo sport era un peso, ne ero prigioniero”

MILANO - L’ex marciatore azzurro Alex Schwazer ha presentato la sua docuserie con un’intervista rilasciata su RTL 102.5, nella trasmissione Non Stop News. "Raccontare la mia storia davanti alle telecamere non è stato duro - ha ammesso l’ex marciatore - negli ultimi anni sono già state evidenziate tutte le mie vicende. Non ho niente da nascondere e non ho problemi a mettermi nuovamente a nudo. La cosa più difficile è stato ricordare cose successe quasi vent'anni anni fa".