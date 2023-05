L’allarme di Stefano Mei: “C’è un attacco della politica alla Fidal”

Come la richiesta di poltrone?

«Mi auguro di sbagliare. Di certo i ritardi non sono dipesi da noi: abbiamo dovuto riscrivere lo statuto della Fondazione che era stato blindato dal mio predecessore e solo a settembre siamo riusciti a soddisfare le linee guida concordate con il dipartimento sport del ministero: da 11 milioni di contributi istituzionali siamo però scesi a meno di 9».

Responsabilità della politica con la “P” maiuscola?

«I ritardi sono figli delle scelte fatte e di quelle non fatte anche dai nostri dirigenti in passato. Tutto questo mentre noi continuiamo a sfornare medaglie: sono 29 quelle conquistate a Olimpiadi, Mondiali ed Europei da quando sono alla guida della Fidal. Per questo c’è amarezza e preoccupazione per il futuro».



Ieri si è svolto un acceso cda della Fondazione con i rappresentanti di Governo, Regione, Comune e Sport&Salute. In cui il direttore generale della Fondazione, Paolo Carito, ha rivelato di aver ricevuto dal ministro solo tre giorni fa la richiesta di dimissioni per giungere poi al commissariamento. Gli Europei sono davvero a rischio?

«Non voglio pensare all’ipotesi di annullamento. Vogliono commissariare la Fondazione? Su quali basi? Nonostante tutto l’iter dei lavori all’Olimpico è ben impostato con il rifacimento dei due anelli bassi della Tribuna Tevere per spostare la pedana di lungo e triplo all’esterno della pista. I cluster alberghieri sono ok, così i trasporti».



A giorni verrà scelta la ditta che stenderà la nuova pista all’Olimpico: c’è in atto un duello tra il marchio leader a livello olimpico e mondiale, l’italiana Mondo, e quello svizzero Conica. Roma potrebbe quindi preferire una pista straniera a quella italiana, vanto delle ultime edizioni dei Giochi e che sarà protagonista anche a Parigi 2024 e ai prossimi Mondiali di Budapest?

«E’ stato fatto un bando e so che si è insediata una commissione che deciderà a breve. Inizialmente c’era l’ipotesi di una assegnazione diretta, di più non so».



Ma sembra di capire che le incomprensioni non siano solo circoscritte agli Europei del prossimo anno...

«Ho il timore che alcuni freni imposti alla Fondazione possano ripercuotersi anche sulla gestione federale, come a voler mettere in cattiva luce la nuova governance».



In che senso?

«Sentiamo mancare il supporto istituzionale in senso lato. L’atletica, come nuoto e ginnastica, sono importanti sport di base che vanno sostenuti a tutti i livelli. Il nostro bilancio è in rosso anche perché vinciamo troppo: pesano i circa 900.000 euro di premi distribuiti ai nostri campioni».



In questo quadro ha ancora senso candidare Roma a ospitare i Mondiali 2027, mezzo secolo dopo l’edizione del 1987?

«Abbiamo già inoltrato la pre-candidatura. Roma ospiterà 160.000 appassionati per 12 giorni. Nel governo c’è chi è entusiasta. C’è tempo fino a dicembre per l’assegnazione».



Il 2 giugno si parte con il Golden Gala a Firenze

«Stiamo lavorando per avere tutti i big azzurri, da Jacobs al nuovo arrivato Ceccarelli e i 100 saranno uno spettacolo mondiale».



E a fine agosto i Mondiali a Budapest

«Non faccio previsioni, prima c’è la Coppa Europa dove miriamo a un clamoroso successo di squadra».