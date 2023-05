Smart and Hack, ecco quale progetto sarà esposto agli Europei 2024 di atletica leggera

A trionfare alla quinta edizione di 'Smart&Hack', la competizione universitaria nazionale lanciata dall'agenzia per il lavoro Risorse che si è svolta a Roma, è stato un progetto dedicato ad un'applicazione per promuovere la sostenibilità degli Europei di atletica leggera di Roma del 2024 grazie ad un gioco 'contapassi' che coinvolge i visitatori che arriveranno da tutta Europa a una competizione virtuale. Le vincitrici Anais Dovjak, Francesca Badala' e Alessia Miceli studentesse dell'Università Statale di Milano avranno la possibilità di lavorare con il team tecnico della Fondazione EuroRoma 2024 e riceveranno un buono Amazon del valore di 1500 euro. Tra i membri della giuria presieduta dal ceo di Risorse Marco Pagano, il top voice di LinkedIn Filippo Poletti e l'esperto di innovazione Giovanni De Cesare. Dovjak, Badala' e Miceli hanno progettato un'app per offrire servizi e informazioni utili legate all'organizzazione e alla gestione sostenibile degli europei di atletica. All'evento, che si svolgera' a giugno 2024, sono previsti oltre 150 mila spettatori con più di due mila atleti. Attese le medaglie olimpiche di Tokyo, tra cui Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi Secondo Marco Pagano, ceo di Risorse, l'agenzia del lavoro che ha organizzato la competizione universitaria, "l'app 'Contapassi' per gli Europei di atletica di Roma coglie nel pieno l'obiettivo di 'Smart&Hack', che consiste nel mettere al centro le persone".