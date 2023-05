Jacobs infortunato, salta Rabat: insulto social da un velocista americano

I continui problemi fisici stanno costringendo Marcell Jacobs a saltare numerose gare. La medaglia d'oro olimpica ha dato forfait alla Diamond League a Rabat, a causa di un problema alla schiena ed è volato a Monaco di Baviera per una visita di controllo con un luminare dell'ortopedia. L'azzurro rischia di saltare anche il Golden Gala di Firenze in programma venerdì 2 giugno.

L'insulto a Jacobs su Twitter

Sulle sue numerose assenze si è alzato un polverone. Fred Kerley, il suo rivale storico, lo ha punzecchiato più volte, accusandolo di "non venire mai alle sfide" e dicendo che Jacobs "non è un reale avversario". Ben più duro e decisamente poco elegante, il commento di David Verburg, medaglia d' oro nella 4x400 a Rio 2016 e campione del Mondo nel 2013 e nel 2015. Verburg ha scritto su Twitter: “Si tira talmente fuori che suo figlio probabilmente è stato adottato”. Una battuta di cattivo gusto, che mette in discussione la sua paternità.