Kerley al Golden Gala con un rimpianto: la frase su Jacobs

ROMA - L'assenza di Marcel Jacobs al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze non può far piacere a Fred Kerley , perché i campioni hanno sempre voglia di misurarsi con i migliori . E proprio all'azzurro, detentore dell'oro olimpico sui 100 metri, il vincitore dell'ultimo Mondiale a Eugene ha voluto mandare un messaggio durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Le parole di Kerley su Jacobs: cos'ha detto

"Sono molto dispiaciuto per la sua assenza - ha detto lo statunitense riferendosi a Jacobs -, gli auguro di recuperare il prima possibile la salute e di poter presto competere al 100 per cento. Correrò 100 e 200 a Budapest cercando di vincere entrambe le gare - ha aggiunto il vicecampione olimpico e vincitore del Golden Gala Pietro Mennea 2022 a Roma in 9"92, proiettandosi sul Mondiale di agosto -. I 400 metri? Per ora vengono dopo 100 e 200 nella scala delle preferenze". Così invece sulle modifiche all'allenamento: "Non ho cambiato molto, l’importante è star bene sul piano fisico: ‘stai in salute e il mondo sarà tuo’, mi dico spesso".