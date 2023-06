Furlani batte Howe dopo 19 anni: record under 20 nel lungo

HENGELO (Olanda) - Dopo diciannove anni, Mattia Furlani batte il record italiano Under 20 di salto in lungo. L’atleta delle Fiamme Oro ha superato il precedente primato stabilito da Andrew Howe ai Mondiali Under 20 di Grosseto 2004. A Hengelo, in Olanda, il nuovo astro nascente dell’atletica italiana ha centrato la misura di 8 metri e 24 centimetri al primo salto.