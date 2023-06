Atletica, è morto Hines: fu il primo a correre i 100 metri sotto i 10"

Jim Hines , il primo atleta a correre ufficialmente i 100 metri sotto i dieci secondi (9"95), è morto sabato all'età di 76 anni . L'annuncio è arrivato dalla Federazione internazionale di atletica leggera (World Athletics), che ha espresso la sua "profonda tristezza". "Oltre ad essere stato campione olimpico nei 100 metri nel 1968, Hines è noto per essere stato il primo uomo a scendere ufficialmente sotto la soglia dei 10 secondi", ha ricordato World Athletics in una nota.

Morto Hines, scese sotto i dieci secondi per la prima volta

Il primo e storico 100 metri sotto i dieci secondi avvenne durante la finale ai Giochi del Messico, il 14 ottobre 1968. L'americano raggiunse questa prestazione senza precedenti battendo il giamaicano Lennox Miller e il suo connazionale Charles Greene. L'insegna dello Stadio Olimpico segnava prima 9"9, poi il suo tempo è stato annunciato a 9"89 sul cronometro elettrico prima che fosse finalmente fissato a 9"95. "Se hanno corretto il mio tempo, è perché nessuno poteva credere che un uomo corresse così veloce", disse Hine in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe nel 2016. Il suo record è durato 15 anni, fino al 9 sec 93 stabilito dal connazionale Calvin Smith a Colorado Springs (Stati Uniti), nel 1983. In Messico, Hines vinse anche l'oro con la staffetta americana 4x100 m, poi a 22 anni lasciò l'atletica per iniziare, senza grande successo però, la carriera nel football americano.