Arese vince i 1500 metri e si qualifica per il mondiale

BYDOSZCZ (POLONIA) - Grande prestazione per Pietro Arese, che vince i 1500 metri della tappa Gold del Continental Tour e sgretola il primato personale, portandolo a 3:33.56. Un tempo che in Italia non si registrava dal 1995. Per il 23enne piemontese, mezzofondista delle Fiamme Gialle c’è anche la soddisfazione dello standard per i Mondiali di Budapest che era fissato a 3:34.20