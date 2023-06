Ceccarelli nuova star dei 100 metri: "Io sotto i 10 netti? Lo spero"

"Non mi sento un top mondiale ma se prosegue questo trend potrei avvicinarmi a loro". Sono le parole di Samuele Ceccarelli , che è balzato al 94esimo posto del ranking ed è destinato a crescere ancora. L'atleta azzurro si è raccontato su Atletica TV, parlando delle emozioni vissute allo stadio Ridolfi in occasione del suo 10"13 nei 100 metri al Golden Gala. “Ho fatto lo screenshot degli iscritti e della loro posizione nel ranking: al Golden Gala ero contro il n. 1, 2, 3, 4, 6. Io ero il n. 240. Sapevo non sarebbe stato facile, però non ho pensato alla pressione, al timore reverenziale: ho solo sfruttato l’occasione per misurarmi con i migliori al mondo. Ho sentito i brividi durante il boato del pubblico all’annuncio del mio nome. Quando camminavo verso i blocchi i tifosi mi chiamavano, mi sostenevano: vorrei sapere i loro nomi e cognomi per ringraziarli personalmente uno a uno. Mi piace l’idea di essere un’ispirazione per dedizione e perseveranza. Tutti, con me, possono pensare ‘se ce l’ha fatta uno sconosciuto come lui posso farcela anche io’!”.

Ceccarelli parla di una crono sotto i 10 secondi

Poi ancora sull'analisi della gara: "Non ho fatto scappare via gli avversari. Poi mi sono alzato un po’ troppo presto rispetto ai consigli di coach Marco Del Medico e mi sono scomposto nel finale per restare attaccato agli atleti alla mia sinistra. Ma è anche vero che ai 60 ero quinto, e quinto sono rimasto fino in fondo, non sono calato". Su un crono sotto i 10 secondi non si sbilancia: “È auspicabile, lo spero, ma non mi piace parlare finché non ho qualcosa di concreto in mano. Vedremo gara per gara dove si potrà arrivare”. Infine sulla staffetta ribadisce: “Ho sempre dato disponibilità, rispetto le scelte tecniche e confido di poter far parte del quartetto in futuro. Prossima gara? Sarò sicuramente agli Assoluti di Molfetta a fine luglio”.