Atletica, Furlani show a Palermo: 8,04 al primo salto

PALERMO - Un nuovo acuto per Mattia Furlani , primatista italiano U20 del lungo che si è preso la scena a Palermo, nella Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, con un altro salto oltre gli otto metri (8,04), il terzo consecutivo considerando l'8,44 ventoso di Savona (e 8,00 regolare) e l'8,24 di domenica scorsa a Hengelo .

Furlani, buono il primo salto

Con la maglia della società che l'ha visto sbocciare (Studentesca Milardi), il 18enne talento laziale tesserato per le Fiamme Oro piazza subito il salto buono al primo ingresso in pedana, con vento regolare di +0.6. Rimarrà l'unica misura valida della sua gara, che prosegue con quattro nulli e il primo posto davanti ad Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia, 7,83/+1.3). "È stata una gara ottima - commenta Furlani -. È importante fare risultato di mattina, quello che servirà nei turni di qualificazione degli eventi internazionali. Bella pedana, pubblico accogliente, mi è piaciuto tutto. Ho fatto selfie con tanti giovanissimi qui a Palermo: se solo un bambino viene a fare atletica perché ha visto saltare Mattia Furlani il mio compito è finito. Voglio far avvicinare quanti più giovani possibili allo sport e sono veramente contento che mi prendano da esempio".