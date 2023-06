Jacobs, ancora uno stop: niente Europei a squadra

ROMA - Ancora un altro stop. Continua il momento sfortunato per il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs, che - in accordo con la direzione tecnica delle squadre nazionali azzurre - ha deciso che non prenderà parte alle gare degli 'European Games', o Europei a squadre, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow, in Polonia. Una brutta notizie per l'atleta, che punta le Olimpiadi di Parigi del 2024. A comunicarla è la Fidal attraverso un comunicato in cui viene precisato che "all'atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell'emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra".