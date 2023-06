EuroRoma 2024: Dao partner strategico

Un nuovo partner strategico si affianca al team che organizza i campionati Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Si tratta di DAO S.p.A. A renderlo noto è la fondazione EuroRoma2024. DAO, società di Sport Management e Marketing sportivo leader in Italia, è advisor del CONI e ha gestito per oltre un decennio le sponsorship e la Corporate Hospitality dell’AS Roma allo Stadio Olimpico come Exclusive Marketing Agency. Oggi è Official Corporate Hospitality Advisor delle ATP Finals di tennis a Torino e agente ufficiale Premium Experiences della Ryder Cup 2023 di golf. DAO affianca gli Internazionali d’Italia di tennis per portare al Foro Italico i suoi storici partner commerciali come sponsor dell’evento.

Roma pronta a sostituire Monaco

Nello stesso villaggio commerciale del Foro Italico, che sarà allestito per i Campionati Europei di Atletica Leggera , DAO sarà Marketing Advisor per la sponsorizzazione degli spazi pubblicitari e la vendita degli spazi espositivi dedicati ai prodotti. DAO gestirà in esclusiva i pacchetti di Corporate Hospitality per assistere alla manifestazione e le Tribune Sponsor dello Stadio Olimpico. Ad un mese e mezzo dalle Olimpiadi di Parigi del 2024, gli Europei a Roma riaccenderanno i riflettori sull’atletica leggera. Il programma della manifestazione prevede sei giornate di sfide spettacolari tra i migliori atleti del continente, che gareggeranno allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcuni dei luoghi più suggestivi di Roma, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo a tutte le gare più attese. La precedente edizione dei Campionati Europei di Atletica di Monaco 2022 è stata seguita allo stadio da oltre 267.000 spettatori e ha raccolto un’audience televisiva globale di 729 milioni di telespettatori, grazie alla trasmissione delle gare in una Broadcasting Area composta da 40 Paesi.

EuroRoma 2024: "L'appela degli Europei è in crescita"

Roma 2024 è pronta a raccogliere il testimone e si prepara a offrire ulteriori opportunità di visibilità agli sponsor durante la lunga marcia di avvicinamento alle competizione, con iniziative speciali su tutto il territorio nazionale, sui canali digitali, e nell’ambito di innovativi spazi virtuali progettati ad hoc. "La presenza del team di DAO al nostro fianco contribuirà ad accrescere l’appeal degli Europei di Atletica di Roma 2024, fornendo le più ampie possibilità di collaborazione con i partner commerciali. Oggi il panorama nazionale e internazionale dell’atletica leggera propone degli asset riconoscibili e dei campioni sempre più popolari, ai quali le aziende possono affiancare i loro brand per valorizzarli", ha dichiarato Paolo Carito, il direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che cura l’organizzazione dell’evento. "Ogni volta che Roma ha ospitato un evento sportivo internazionale, DAO è sempre stata in prima linea a partire dai Mondiali di nuoto del 2009, crocevia fondamentale per la crescita della nostra società. L’obiettivo in qualità di partner degli Europei di Roma 2024, a poco più di un mese dai Giochi Olimpici di Parigi, è cercare di avvicinare grandi aziende all’atletica, che in Italia sta vivendo un momento di straordinari successi", afferma il CEO di DAO Stefano Dealessi.