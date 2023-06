Campionessa di lancio del peso costretta a correre i 100 ostacoli: il video è virale

Una gara surreale, che ha incuriosito il pubblico diventando immediatamente virale sul web. La campionessa belga di lancio del peso Jolien Maliga, è stata costretta a disputare la gara dei 100 ostacoli nella seconda giornata degli Europei di Atletica Leggera a Cracovia , per far guadagnare punti alla sua squadra. Dopo l'infortunio di Anne Zagrè (fermata da un problema fisico) e il forfait di Hanne Claes, il Belgio si era ritrovato senza sostituti.

Una gara a prova di regolamento

La campionessa del lancio del peso (che in carriera ha conquistato 12 titoli e che il giorno precedente aveva sfiorato il podio nella sua specialità), è scesa in pista, mostrando un invidiabile spirito di squadra. La sua prestazione, naturalmente, non è passata inosservata. La Maliga si è presentata al traguardo con il tempo di 32''81 (la vittoria è andata alla spagnola Errandonea in 13''22), saltando ogni ostacolo e rispettando il regolamento. La prova ha portato alla sua nazionale due punti, che potrebbero essere decisivi per evitare la retrocessione in seconda serie.