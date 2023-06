"Come Tamberi", il nuovo singolo di Monteiro ispirato al campione olimpico

Dopo il singolo dell' estate scorsa, "Nessuna è bella come te", ritorna Monteiro con “Come Tamberi” . Un brano dal sapore estivo che… inneggia al simbolo della libertà di scelta dove non esiste giusto o sbagliato e dove ognuno deve avere la possibilità di esprimersi al meglio senza giudizio.

Monteiro, il nuovo singolo ispirato a Tamberi

Libertà è creatività, perchè la libertà è vita. Ognuno fa la sua parte e siamo tutti vincitori! Per questa ragione Monteiro si è ispirato al campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, simbolo di quello slancio di libertà, e vittoria! Allora proviamo a saltare più in alto anche noi, proprio Come Tamberi!