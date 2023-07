Torcia umana fa il record dei 100 metri, l'ira di Michael Johnson

Michael Johnson, duro sfogo sui social

Michael Johnson ha ricondiviso l'ultimo post dell'account del Guinness World Records (da noi conosciuto come Guinness dei Primati), che ha assegnato a Jonathan Vero il nuovo record mondiale per i 100 metri corsi in fiamme. Bruciando e senza l'ausilio di ossigeno, Vero ha corso 100 metri in 17 secondi. L'impresa non ha ricevuto l'ammirazione di Micheal Johnson che, anzi, l'ha duramente criticata: "Il Guinness World Records era fantastico e popolare negli anni '70 quando ero un bambino. Ora è solo una barzelletta!", le parole dell'ex campione, oggi 55enne, su Twitter.