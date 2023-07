Atletica, Jakcson centra nei 100 metri il primato mondiale 2023

KINKSTON (Giamaica) - Botta e risposto di livello. Prima la prestazione da applausi di Sha'Carri Richardson, poi però arriva Shericka Jackson a prendersi la scena. Il giorno dopo il 10"71 dell'americana timbrato a Eugene, la quasi 29enne giamaicana risponde a Kingston, sempre nei trials, vincendo i 100 metri in 10"65, un tempo che le vale la miglior prestazione mondiale stagionale e il quinto posto all-time al fianco di una leggenda come Marion Jones. L'iridata dei 200 ad Oregon 2022 ha così perfezionato di sei centesimi il suo primato personale, stabilito lo scorso anno a Monaco, battendo Shashalee Forbes (10"96) e Natasha Morrison (10"98). La cinque volte campionessa olimpica Elaine Thompson-Herah è solo quinta in 11"06, a conferma di un'estate davvero delicata.