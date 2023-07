Europei U23, Guerra d'argento sui 10mila! Kaddari e Ricci in finale

ESPOO (FINLANDIA) - Giornata da incorniciare per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli Europei Under 23 di atletica, in corso di svolgimento a Espoo, Finlandia. Francesco Guerra conquista l'argento sui 10mila metri con il tempo di 29:11.86 e alle spalle del britannico Rory Leonard (29:08.33). L'atleta laziale, allievo di Vittorio Di Saverio, vince così il primo alloro internazionale della carriera e chiude in bellezza questa kermesse dopo il nono posto ottenuto sui 5mila metri. Grazie al successo di Guerra, l'Italia sale a quota 9 nel medagliere: un oro, sei argenti e due bronzi.