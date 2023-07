Atletica, Parigi 4x100 uomini "Abbiamo un'altra staffetta d'oro"

Due anni dopo Tokyo la staffetta azzurra torna a volare. Stavolta a piangere sono i cugini francesi, per soli tre millesimi il quartetto tricolore conquista l’Europa nella rassegna U.23 di Espoo, in Finlandia. Nella giornata in cui saliamo sei volte sul podio, dal giavellotto al mezzofondo, con l’oro della 4x100 brilla anche l’esplosivo Lorenzo Simonelli, che nei 110 hs tiene testa fino all’ultima barriera al prodigio francese Zhoya: 13”36 (+0.5) contro 13”31 per l’allievo di Giorgio Frinolli . Dopo due stagioni di umiliazioni tra i grandi, quasi a dover pagare pegno per lo stupendo oro olimpico di Tokyo, torniamo sul trono continentale con la 4x100 giovanile. Il capolavoro stavolta porta la firma di Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli. Con 38”92 le baby frecce migliorano anche il primato nazionale di categoria (39”05), che Tumi, Basciani, Obou, Manenti siglarono nel 2011 a Ostrava, sempre in occasione dell’oro continentale U.23. E’ l’effetto Tokyo, si dirà. Ma questo trionfo ridà fiato e un po’ d’ottimismo alla 4x100 dei grandi che, dopo le delusioni ai Mondiali e agli Europei della passata stagione, deve ancora blindare il pass per i Mondiali di fine agosto a Budapest. Con il 38”38 di maggio a Firenze, siamo penultimi tra i 16 team che si qualificano. Due dei componenti che ieri hanno beffato i francesi (Melluzzo e Ricci) sono stati anche titolari della formazione maggiore e potrebbero tornare ad esserlo venerdì, quando a Grosseto, nell’ambito dei Tricolori juniores, la 4x100 rincorrerà un crono che possa mettere al sicuro la presenza ai Mondiali. «Questa staffetta l’abbiamo preparata in pochissimo tempo, siamo stati davvero bravi a riuscirci per un “niente”: speriamo di continuare a migliorarci», vede rosa Melluzzo in prospettiva Budapest.

Grinta

Ieri ha impressionato l’ostinazione dell’ultimo frazionista, il ventenne umbro Tardioli (9”23, il parziale lanciato): sul rettilineo ha recuperato sul polacco Krupa e si è difeso coi denti, tuffandosi sulle fotocellule e riuscendo a rintuzzare il ritorno del transalpino Mateo. L’impostazione giusta l’aveva data in prima frazione il ventenne bergamasco ed ex giocatore di football americano Eric Marek (10”68 il parziale dai blocchi), alla prima convocazione in azzurro un anno dopo la prima gara di atletica. Seppure con cambi ancora da perfezionare l’exploit prendeva forma con il 22enne siracusano Melluzzo (9”38), che passava il testimone al 22enne pontino Ricci (9”63), già nel quartetto maggiore in Coppa Europa. All’ultimo cambio con Tardioli una medaglia era già a portata di mano. Ma per l’oro ci voleva la grande rimonta della nuova freccia umbra, che fissava il cronometro a 38”917 contro il 38”920 della Francia, con la Polonia sul podio in 39”06.

Medaglie

In attesa oggi dei salti di Larissa Iapichino nella finale del lungo (ieri brillante in qualificazione con la miglior misura: 6,67/+0.7), sono arrivati anche l’argento e il bronzo nei 10.000 con Sara Nestola e Aurora Bado. L’allieva dell’olimpionico di maratona Stefano Baldini, chiudeva in 33’17”51 sulla scia della britannica Goodal (33’16”45) con la Bado, figlia dell’ex maratoneta azzurra Ornella Ferrara, sul podio in 34’12”75. Poteva essere doppietta da podio anche sui 100 hs: dietro l’imprendibile svizzera Kambundji (12”68/0.0), Elena Carraro centrava l’argento (12”97) mentre Veronica Besana rovinava sull’ottavo ostacolo quand’era a ruota dell’elvetica. La medaglia più sorprendente arrivava però dal giavellotto: nella terra dei grandi di questa specialità il ventenne colosso di Pordenone (due metri), Michele Farina, scagliava all’ultimo lancio a 77,23 (personale di oltre un metro e mezzo) che valeva il bronzo.