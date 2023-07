Europei U23, Larissa Iapichino d'oro nel lungo a Espoo

ESPOO (FINLANDIA) - Basta un salto a Larissa Iapichino per conquistare la medaglia d'oro ai Campionati continentali di Espoo, in Finlandia . E che salto: 6,93 (+1.2), migliore prestazione europea del 2023 all'aperto, al pari con la campionessa olimpica Mihambo, primato personale all'aperto e a soli quattro centimetri dal record indoor di 6,97 siglato a Istanbul in occasione dell'argento europeo al coperto.

Iapichino domina la gara di Espoo

A poco più di un mese dai Mondiali di Budapest, la saltatrice fiorentina che martedì (18 luglio) compirà 21 anni incassa risposte piùche confortanti. Non voleva mancare l'appuntamento con la trasferta giovanile insieme ai compagni azzurri e l'ha onorato come meglio non si poteva. La pioggia ci mette lo zampino, la pedana si bagna, le avversarie non decollano, e allora dopo il 6,67 del secondo salto (+1.1) sceglie di non rischiare e di fermarsi. Nessuna la supera: argento alla svedese Maja Askag con 6,73 (+0.9), bronzo alla spagnola Tessy Ebosele con 6,63 (+0.2).

Papà Gianni e mamma Fiona May in tribuna

Nella bacheca di Larissa, seguita in tribuna da papà Gianni e sostenuta a distanza da mamma Fiona May, il titolo odierno si aggiunge a quello under 20 di quattro anni fa a Boras 2019, soltanto per citare gli allori giovanili. Ma qui, ormai, siamo in un tutt'altra dimensione e le ambizioni di chi ha vinto l'argento a Istanbul e due tappe della Diamond League, a Firenze e Stoccolma, non possono avere limiti. A Montecarlo venerdì prossimo (21 luglio) potrà continuare a saggiarle contro le più forti del pianeta.