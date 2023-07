Atletica leggera, gli Europei di Roma 2024 sbarcano nel metaverso

Metaverso a Roma 2024: i dettagli

Il progetto sarà inaugurato a settembre, nove mesi prima dell’avvio della competizione, che si terrà dal 7 al 12 giugno 2024. Si potrà esplorare il Metaverso di Roma 2024 connettendosi con i dispositivi mobili e fissi più comuni, oppure indossando visori VR, progettati appositamente per la Realtà Virtuale. In questo modo gli utenti connessi potranno spostarsi da un luogo all’altro con il teletrasporto, visitare lo Stadio Olimpico e scoprire, in anteprima, il posizionamento sul campo delle pedane per i salti e i lanci durante gli Europei e seguire le gare in modo alternativo e soprattutto innovativo. Non è tutto: ci si potrà spostare anche tra i viali e le piazze del Parco del Foro Italico e visitare il Villaggio Commerciale, dove verranno aperti store digitali.

Iapichino: "Non vedo l'ora di saltare nel metaverso"

"Mentre il countdown per gli Europei del prossimo anno allo Stadio Olimpico è già iniziato, non vedo l’ora di saltare nel Metaverso di Roma 2024 e utilizzare il mio avatar per incontrare gli altri visitatori". Larissa Iapichino, alteta azzurra laureatasi campionessa europea Under 23 nel salto in lungo in Finlandia, sarà la testimonial ufficiale del progetto. "Il mondo virtuale può rappresentare una opportunità positiva per avvicinare nuove persone, in particolare i giovani, alle discipline dell'atletica, allargando la platea degli spettatori anche nella realtà. Sarà un onore per me partecipare a un progetto così innovativo, in cui la tecnologia diventa un vero e proprio trampolino di lancio per consolidare Roma 2024 come evento in grado di intercettare e valorizzare le nuove tendenze della società", sottolinea la 21enne lunghista.