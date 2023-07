Atletica, la 4x100 vola ai Mondiali ma la spalla di Tortu va ko

L'Italia andrà ai Mondiali. La 4x100 azzurra, composta da Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, ha blindato la qualificazione per il torneo iridato di Budapest correndo in 38.04 a Grosseto. Il quartetto ha corso il terzo tempo di sempre per la staffetta italiana, inferiore soltanto ai due crono corsi a Tokyo in occasione della finale (37.50) e della batteria olimpica (37.95). L'Italia, migliorando nettamente il 38.38 corso in maggio, scavalca in un colpo solo cinque nazionali nella Road To Budapest e firma il secondo tempo di ripescaggio (su 8). Al termine, momenti di apprensione per Tortu, rimasto a terra dolorante ad un braccio e poi rialzatosi dopo alcuni minuti.