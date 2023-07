Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi hanno trovato un interessante accordo tra look e cibo. "Io mi sono tagliato la barba, lei mi ha fatto i capelli come voleva lei, mi sono messo la camicetta, tutto carino - ha spiegato l'atleta in un video su Instagram - però in cambio lei massimo uno al giorno di Kinder Cioccolato e Gianmarco cinque. Toooop". La coppia è convolata a nozze un anno fa dopo un lungo fidanzamento.