Tortu vola sui 200, tricolore con esultanza rabbiosa: "Ho avuto problemi"

MOLFETTA - Filippo Tortu è tornato a brillare stravincendo i 200 metri nei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta con il tempo di di 20"14 , a soli 4 centesimi dal suo record personale. Per il velocista esultanza rabbiosa. Dopo aver superato il traguardo, infatti, si è strappato la maglietta. Tortu, campione olimpico della 4x100, ha dimostrato di essere in forma nonostante il problema alla spalla rimediato pochi giorni prima.

Filippo Tortu vince il tricolore

"Sono molto contento - ha detto Tortu - perché sono riuscito a trovare una gara che sentivo di aver dentro, ma che per vari motivi e problemi tecnici non riuscivo a tirare fuori. È stata davvero una finale di alto livello, anche grazie alla concorrenza, per questo ringrazio tutti i miei avversari".