Nipote di un politico corre i 100 metri in 21.81: scoppia un caso internazionale

CHENGDU (Cina) - Si chiama Nasra Ali Abukar. Passerà alla storia non tanto per essere arrivata ultima nei 100 metri ai Giochi Mondiali Universitari di Chegdu con il tempo di 21.81, con un ritardo di circa 10 secondi dalla penultima, ma per la sua parentela che ha fatto scattare il caos in Somalia e non solo. Il Daily Mail ha definito la performance di Nasra Ali Abukar, “la corsa di 100 metri più lenta della storia nelle competizioni internazionali“.