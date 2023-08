Us Classic di Chicago, grande attesa per il ritorno di Simone Biles

ROMA - Cresce l'attesa negli Usa per il grande rientro di Simone Biles: la ginnasta quattro volte oro alle Olimpiadi e ben 19 volte campionessa mondiale torna a gareggiare agli Us Classic di Chicago, dopo il suo clamoroso "ritiro" dalle competizioni deciso durante i Giochi Olimpici di Tokyo di due anni fa. A 26 anni è apparsa in gran forma durante gli allenamenti ed è riuscita anche a realizzare con facilità il doppio carpio Yurchenko: si tratta del volteggio che aveva sbagliato a Tokyo e per il quale in quei giorni aveva riportato un blocco psicologico.