Atletica, Europei U20: Stronati argento, beffato dal figlio di un campione Olimpico

GERUSALEMME (ISRAELE) - Medaglia d' argento per Edoardo Stronati agli Europei Under 20 di atletica a Gerusalemme. L'azzurro ha chiuso al secondo posto la gara del salto in alto con un 2,18 dopo un errore. Vince la medaglia d'oro con la stessa misura lo svedese Melwin Lycke Holm , che però ci è riuscito al primo tentativo. Lo svedese è figlio del grande Stefan Holm , Campione Olimpico ad Atene 2004 e quattro volte trionfatore ai Mondiali Indoor (personale di 2.40 in sala e 2.37 all’aperto).

Europei Atletica, Disabato bronzo nella 10mila metri

Altra medaglia per l'Italia, stavolta nei 10.000 metri dove conquista il bronzo Giuseppe Disabato, sedicenne pugliese che conferma il suo talento anche nella categoria superiore. L'azzurro chiude in 42:19.67, migliorandosi nettamente, di oltre mezzo minuto. Il tedesco Frederick Weigel, oro in 41:53.58, e il turco Hayrettin Yildiz, argento con 42:13.78, davanti a lui. Sesto posto in 43:32.52 per il romano Diego Giampaolo, vincitore in maggio agli Europei a squadre di Podebrady