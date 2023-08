Jacobs punta i Mondiali: "Periodo non facile, scoprirò come sto in pista"

BUDAPEST - E' tutto pronto per il Mondiali di atletica di Budapest. Domani sera Marcell Jacobs tornerà in pista a distanza di due mesi dall'ultima volta. L'oro olimpico ha presentato così la grande sfida che lo attende: “C’è grande curiosità anche da parte mia. L’ultimo periodo non è stato facile, ma ho fatto tutto il possibile per essere qui. È la stagione che precede le Olimpiadi, è importante per aver fiducia in vista dell’anno prossimo. Non ho avuto modo di poter testare tutto quello che potrò fare e lo scoprirò domani, quando scenderò pista per la batteria. Cercherò di non pensare a niente, di fidarmi di quello che il mio corpo sa fare e di divertirmi. Dopo la stagione indoor, che non è stata quella che avrei voluto, ho lavorato bene per due mesi e quindi avevo in programma tante gare di Diamond League per confrontarmi con i miei avversari. È stato un momento difficile quando mi sono reso conto di non poterlo fare, ci abbiamo messo un po’ di tempo per capire il problema, ma non ho mai pensato di non poter arrivare a Budapest. Ho sempre avuto l’obiettivo dei Mondiali, a vedermi ci sarà mia moglie ma non i bambini che sono in vacanza dalla nonna”.