Al via i Mondiali di atletica: Jacobs debutta sui 100 con tante incognite

Pronti, via! Ma non è una partenza come altre per Marcell Jacobs che stasera (alle 19.43) correrà al buio le batterie dei 100 metri a 70 giorni dall’ultima e unica uscita della stagione sulla distanza che a Tokyo lo incoronò re d’Olimpia a suon di record europeo (9”80). In mezzo, due mesi di torture fisiche, di dubbi, di andate e ritorno Roma-Monaco dal guru dei campione per annientare una sciatalgia che lo faceva soffrire anche solo stando seduto in casa. «È l’ora della verità e a dire il vero sono anche molto curioso di vedere come il mio fisico reagirà. Darò il 110%, aprirò al massimo i motori dal primo metro, purtroppo non ho alcun riferimento sui tempi che valgo dopo tanta inattività». Si confessa Jacobs nell’incontro a Casa Italia , in compagnia degli altri tre campioni olimpici, Stano, Tamberi e Antonella Palmisano. Ma già solo a guardarlo in faccia si capisce che stasera si giocherà tutto, almeno per questa stagione.

Per superare il turno e accedere alle semifinali di domani (16.35) e magari alla finale due ore e 45' dopo, dice Samuele Ceccarelli, “bisognerà correre in 10”10-10”15”, quindi far meglio del suo personale. Il toscano rivelazione dell’anno, con l’oro europeo indoor sui 60 proprio a spese di Marcell, si dice in gran forma e oggi avrà tutto da guadagnare. Non perché non nutra ambizioni l’allievo di Marco Del Medico, ma ora pensa solo a metabolizzare i passi da gigante per costruire qualcosa di ancora più importante in vista di Parigi 2024. Ad aver tutto da perdere è invece Marcell che sognava di arrivare a questo Mondiale che scatta oggi a Budapest in altre condizioni e spiccare così il volo verso l’unico titolo che ancora manca nella sua ricca collezione. La pista di Budapest è veloce, nuova di zecca. Prodotta dall’azienda leader piemontese “Mondo” che proprio in questi giorni ha firmato per quella dello Stade de France sede dell’Olimpiade tra meno di un anno e che - da pochi giorni - ha iniziato i lavori per il rifacimento dei manti dell’Olimpico di Roma e dello Stadio dei Marmi.

Jacobs sfida i nuovi pretendenti

Oggi bisognerà guardare anche ai tanti pretendenti all’oro dei 100. Soprattutto al guascone Lyles e al campione uscente Kerley, da Marcell battuto ai Giochi. I due, ieri nell’incontro stampa con il team Usa, alla domanda cosa pensassero di Jacobs, hanno risposto con gesti stizziti, come a dire non continuate a “romperci” con questo qui, che va e viene. Andrebbe spiegato loro che proprio a causa degli infortuni, Marcell e coach Camossi decisero di lasciare il salto in lungo, troppo traumatico, per la velocità pura. Potenza del motore e carrozzeria resistente non sempre coincidono. «Ma ora sono qui, a giocarmi tutto in batteria, così come facevo nelle qualificazioni del lungo». Ma c’è un ma in questo mare di incertezze che circonda la nostra icona. «Dei tanti che hanno fatto tempi eccezionali e a più riprese quest’anno non si sente parlare più da un poco e viste le rinunce che fioccano ogni giorno...».

Una corsa al buio. Al termine però Marcel potrebbe ritrovare quella brillantezza che non è evapora, ma si è solo sopita tra gli spasmi di nervi impazziti mandando in crisi quella che due anni fa era una macchina da corsa perfetta. Primo oro olimpico della storia ad essersi sempre migliorato in batteria, semifinale e finale e unico in assoluto dall’avvento dei Mondiali 40 anni fa a presentarsi alla rassegna iridata con una sola uscita, dove si colloca tra questi due estremi il Marcell che stasera si accovaccerà sui blocchi come fosse il primo giorno di scuola?