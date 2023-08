Mondiali di atletica, Iapichino da applausi: è in finale nel salto in lungo!

BUDAPEST (UNGHERIA) - Esulta Larissa Iapichino : la 21enne azzurra conquista la finale nel salto in lungo femminile dei Mondiali di atletica. La toscana ha realizzato la misura di 6,73 (+1.4) al primo salto , mettendo in cassaforte la qualificazione all'ultimo atto della specialità con un ottimo stacco al limite dell'asse di battuta. Iapichino ha inoltre chiuso le eliminatorie in sesta posizione : per la prima volta, la ventunenne fiorentina prenderà parte (domani, alle 17) a una finale iridata , dopo averla mancata un anno fa a Eugene .

Iapichino: "Sono contenta per la finale"

Intervistata ai microfoni di RaiSport, Larissa Iapichino commenta a caldo l'approdo alla finale del salto in lungo femminile: "Sono abbastanza contenta. Il primo salto, però, non è stato dei migliori, quindi ho voluto continuare. Poi il secondo è stato così e così, infine ho deciso di fermarmi. Sono felice ma non voglio dire niente, perché sono molto scaramantica. Sto crescendo e sto facendo, a modo mio, il mio percorso". Sull'ultimo atto iridato, la 21enne toscana ammette che "sarà una finale all'ultimo sangue, dei veri e propri 'hunger games'". Sul record italiano della mamma, Fiona May, centrato proprio a Budapest, Iapichino ammette: "Non sapevo che lo avesse qui. Non mi ha detto se verrà per la finale, lei è abituata a farmi delle 'imbucate'", conclude l'atleta azzurra.