Mondiali, Palmisano bronzo nella venti chilometri di marcia

Palmisano, la soddisfazione dopo la medaglia di bronzo

"Quello che conta è la testa. Ho imparato in questi due anni a vedere tutto il bello che c'è intorno a me, senza concentrami sui problemi. Ora so che posso andare avanti al meglio, ora l'appuntamento è con le Olimpiadi, c'è Parigi dietro l'angolo", ha dichiarato Antonella Palmisano ai microfoni di Rai Sport al termine della gara, che ha poi ricordato i vari infortuni subiti dopo l'oro olimpico a Tokio. "In quel momento ho pensato che potevo rialzarmi, come ho fatto in questi due anni difficili. Oggi ho dimostrato che non voglio smettere perché Parigi mi aspetta. Il dolore c'era, ma come al solito è stato gestibile".