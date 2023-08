Jacobs e la frase rabbiosa dopo l'eliminazione dalla finale dei 100: "Una cosa mi sta sulle p...."

BUDAPEST (UNGHERIA) - Niente da fare per Marcell Jacobs che non riesce ad approdare in finale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurro ha migliorato il suo tempo rispetto alle qualifiche correndo in 10''15, un tempo che però gli è valso solo il quinto posto. In finale l'americano Lyles (9''87) e il giapponese Sani Brown (9''97).