Sabbatini scoppia a piangere in tv: "Non so cosa mi sia successo"

Sabbatini, le lacrime dopo la gara

"Mi sono fermata non so neanche io perché, non so cosa è successo. In un raptus di acido lattico e stanchezza è successo questo, sono davvero delusa, non mi sento di dire altro”, queste le parole della Sabbatini in lacrime alla fine della gara ai microfoni di Rai Sport.

Delusione infine nei 1500 uomini anche per Pietro Arese: l'azzurro ha chiuso la semifinale all'ottavo posto.