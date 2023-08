Jacobs, sfogo social in un lungo messaggio: "Non sono il vero me..."

BUDAPEST (UNGHERIA) - Fa ancora discutere la prestazione di Marcell Jacobs, eliminato in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurro, che ha chiuso in 10''15 al quinto posto, ha espresso tutta la sua rabbia nell'intervista post-gara. Ora, il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa, Jacobs ha deciso di condividere un messaggio sui social.

Jacobs si sfoga: "Non sono il vero io"

Queste le parole di Marcell Jacobs, che si sfoga in un lungo messaggio: "Sapevo che la sfida sarebbe stata ardua, ma ho scelto di essere qui e di competere. Non ho paura delle sconfitte; fanno parte del percorso verso il successo. Quest'anno praticamente non avevo mai corso i 100m e ho dovuto affrontare diversi infortuni lungo la strada. Nonostante tutto, oggi mi sento soddisfatto. Ho dato il massimo e ho affrontato con determinazione ogni ostacolo. Grazie per il vostro supporto. Vi ho sentiti fino a qui! So che questo non sono il vero io, ma ci tenevo a essere qui per onorare il mio nome e portare il più in alto possibile la bandiera italiana. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza e credetemi, ci sarà da divertirsi ancora. Guardo al futuro con ottimismo e sono pronto per le nuove sfide che mi attendono. A cominciare dalla staffetta. Grazie a tutti".