Tamberi d'oro! È campione del mondo a Budapest

BUDAPEST (Ungheria) - Nella sua carriera, mancava solo una cosa. Questa. È arrivata dopo una qualificazione terribile. L'anno scorso era arrivato quarto, quest'anno Tamberi ha riscritto la storia nel Salto in alto, vincendo l'oro ai Mondiali in corso a Budapest. Ha cominciato male il 31enne marchigiano delle Fiamme Oro, commettendo un errore al primo salto. Poi, però, è tornato quello di sempre e non ha sbagliato più niente. È arrivato a saltare 2.36 (con molto margine) insieme solo allo statunitense Harrison. Tre errori a 2.36 per l'amico di Tamberi, ovvero Mutaz Essa Barshim (Qatar), che ha condiviso l'oro di Tokyo con l'azzurro. Per lui medaglia di bronzo.