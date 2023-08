Tamberi impazzisce per l'oro mondiale: il gesto folle sugli spalti dopo il trionfo

Gimbo è oro: il re del salto in alto è ancora lui, Gianmarco Tamberi. Non contiene la gioia e l'euforia per la vittoria della medaglia più importante nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. Dopo un'estenuante finale, durata più di un'ora e mezza, è riuscito a battere l'avversario statunitense, JuVaughn Harrison, saltando per primo i 2.36 metri.