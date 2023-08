La grande festa di Tamberi per il Mondiale: baci alla mamma e alla moglie

Con Gimbo l’Italia fa 13, tanti gli ori iridati conquistati dal 1983. Solo Alberto Cova, rivelatosi proprio 40 anni all’edizione inaugurale dei Mondiale a Helsinki sui 10.000, era stato capace di mettere in fila tutti i trofei più prestigiosi. Ma quella di Gimbo è tutt’altra storia. Fatta di passione, dedizione e tanto coraggio, come quello avuto quando a inizio anno ha mandato in pensione papà-coach Marco per affidarsi al team di Giulio Ciotti (11° nella finale iridata di Berlino 2009), non senza qualche critica. "Non mi sento da tempo con papà, ma questo oro è anche merito suo - si racconta - Dopo 12 anni doveva cambiare percorso prendendomi anche dei rischi, ma con Giulio e Michele, siamo un team unico".

Gimbo, più forte di tutto

Una carriera in cui è caduto più volte e altrettante ha saputo rialzarsi. Sempre più forte di prima. Una carriera che non è finita nella magica notte di Budapest, e che continuerà a far sognare almeno fino a Parigi 2024. Due ore di pura adrenalina. Aizzando i tifosi, tra i quali la moglie Chiara e un centinaio di amici e parenti arrivati da Ancona. Lo si vedeva girare in lungo e in largo la pedana, battersi contro la forza di gravità. Un conto in sospeso: 4° un anno fa Eugene, 8° nell’edizione di Pechino 2015 e Doha 2019 ed eliminato a Londra 2017, quando non seppe resistere a tornare a volare dopo la frattura alla caviglia dell'anno prima a Montecarlo. Entrava in gara a 2,25 ed era subito errore. Ma era l’unico che commetteva in due ore di salti. Rimediava al secondo tentativo, così come Barshim, e superava al primo i 2,29. Al termine della serie a questa quota, era ancora 5°, dietro Harrison, il coreano Woo, alla pari con Barshim e il cubano Zayas. Le medaglie si giocavano a 2,33: il qatarino volava su leggero, così Harrison ma anche Gimbo non era da meno. La svolta per l’oro a 2,36: Barshim metteva a segno tre errori di fila, Harrison era costretto a ricorrere. Tamberi invece avvolgeva l’asticella con azione leggera ma efficace senza nemmeno farla vibrare al primo tentativo. «Lo sapevo che si poteva vincere a 2,36; sono rimasto lucido». Woo, uno dei favoriti, usciva di scena. L’azzurro, già con l’oro in tasca per minor numero di errori, e lo statunitense si sfidavano a 2,38. Tre nulli per entrambi e la storia si chiudeva. Tanto per non smentirsi Gimbo richiamava i giudice e chiedeva un ultimo show con l’asticella a 2,40.