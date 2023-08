Mondiali di atletica: fuori Tortu e Furlani, Stecchi vola in finale

BUDAPEST (UNGHERIA) - Proseguono i Mondiali di atletica leggera di Budapest con tanti italiani impegnati anche nella giornata odierna. Mattia Furlani, alla sua prima esperienza iridata fra i "big", esce di scena nelle qualificazioni del salto in lungo maschile. Il 18enne azzurro, campione europeo under 20, atterra a 7,85 (-0.1) con il terzo e ultimo tentativo: meglio del 7,66 controvento (-1.1) ottenuto in apertura, prima di un poco significativo 7,47 (+0.1). Non basta però per cogliere un posto tra i dodici che vanno in finale.