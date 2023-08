Mondiali di atletica: Stano settimo nella marcia, oro a Martin

Le parole di Stano

"Oggi - ha detto Stano - mi sono divertito, ogni metro ho dato il massimo e anche di più. Purtroppo è andata così, chiaramente sono rammaricato, ma contento perché sono riuscito a esprimermi. Forse non al meglio rispetto a come mi sono allenato. Alvaro Martin ha dimostrato che si poteva fare benissimo, ha dimostrato che era possibile fare quello che avrei voluto fare io. Sono contento per lui. Io ho dato il massimo, mi porto a casa un settimo posto e va bene così. Guarderò la premiazione dal basso, l'anno prossimo si spera che questa esperienza mi serva per le Olimpiadi. Non ho mai avuto paura di gareggiare, anche se non ero al massimo delle mie potenzialità. Oggi lo ero e ho portato a casa un settimo posto che non era scontato. Meglio settimo che ritirato". Andrea Agrusti taglia il traguardo sedicesimo dopo 2h30:32, davanti a Riccardo Orsoni (2h31:41).

Trionfo spagnolo con Perez

Trinfo spagnolo anche nella gara femminile, con Maria Perez che arriva al traguardo con la bandiera in 2 ore, 38 minuti e 40 secondi, laureandosi così campionessa del mondo. Una gara dominata della iberica, che si è piazzata davanti alla peruviana Garcia Leon. Terza la greca Antigoni Ntrismpioti.