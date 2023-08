Mondiali atletica, Jacobs suona la carica: "Determinati per la staffetta"

BUDAPEST - Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della 4x100, è a caccia di riscatto ai Mondiali di Budapest. Dopo la deludente eliminazione in semifinale dei 100, l'azzurro tornerà in pista per le batterie della staffetta. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, Jacobs ha suonato la carica per lui e per la squadra azzurra.