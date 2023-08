Mondiali atletica, Italia in finale della staffetta con Jacobs

BUDAPEST - Obiettivo centrato dall'Italia , che vole in finale nella 4x100 firmando il miglior tempo assoluto delle batterie dei Mondiali di atletica a Budapest . Decisivo Marcell Jacobs , tornato a correre una staffetta a due anni dall’oro olimpico di Tokyo. Il 37"65 odierno è il secondo tempo di sempre per un quartetto italiano, a quindici centesimi dal 37.50 dell’oro olimpico di Tokyo, in quel caso con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu .

Staffetta, l'Italia torna in finale dopo 12 anni

Dopo dodici anni la 4x100 dell’Italia torna in una finale iridata che al maschile mancava dall’edizione del 2011. Alle spalle degli azzurri c’è il Sudafrica (37.72), nell’altra batteria vincono gli Stati Uniti in 37.67 davanti a Giamaica (37.68) e Giappone (37.71), eliminati tra gli altri i campioni mondiali in carica del Canada (decimo tempo con 38.25). La finale è in programma sabato 26 agosto alle ore 21.40.

Jacobs e Tortu soddisfatti: le parole

"Siamo contenti, era importante il primo step e qualificarci per la finale. Ora dobbiamo pensare a domani, c'è tanta fiducia perché siamo un gruppo davvero unitissimo e questo ci fa andare anche più forti degli altri. Questa unione ci consente di volare insieme". Queste le parole di Marcell Jacobs, che commenta ai microfoni di Sky Sport la qualificazione alla finale della staffetta 4x100 con l'Italia. Soddisfatto anche Filippo Tortu: "I tempi contano poco, ma dobbiamo archiviarlo e non dobbiamo farci ingannare. Siamo tutti lì e domani sarà una battaglia per salire sul podio. Dobbiamo fare meglio, siamo carichi perchè non basterà questo tempo per andare a medaglia".