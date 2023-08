Mondiali atletica, staffetta maschile: orario e dove vederla in tv

BUDAPEST (UNGHERIA) - Dodici anni dopo l'ultima volta l' Italia torna in finale nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Busapest grazie al quartetto composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu che hanno realizzato il miglior tempo di qualificazione chiudendo in 37"65 . Gli azzurri questa sera scenderanno in pista per provare a conquistare una prestigiosa medaglia.

Staffetta maschile, l'orario della finale

L'Italia della staffetta maschile scenderà in pista alle 21.40 e proprio in virtù del tempo delle qualificazioni partirà in quinta corsia. Il quartetto sarà formato da Rigali al lancio, poi Jacobs, Patta e Tortu per l'ultima frazione.

Staffetta maschile, dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Play, la piattaforma in streaming della Rai. Gli abbonati a Sky potranno vedere la gara anche su Sky Go. La finale sarà trasmessa anche in diretta streaming su Discovery+, Now TV e Dazn.