Mondiali atletica, staffetta 4x400 maschile e femminile: orario e dove vederla in tv

BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo lo splendido argento conquistato nella staffetta 4x100 da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu questa sera sarà ancora ricca di emozioni per i colori azzurri. Due i quartetti in finale nella 4x400 : quello maschile formato da Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio e quello femminile composto da Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan .

Staffette 4x400 maschile e femminile, l'orario

I primi a scendere in pista saranno gli azzurri impegnati nella finale in programma alle 21.37. A seguire sarà la volta della staffetta femminile la cui gara è invece in programma alle 21.47.

Staffette 4x400 maschile e femminile, dove vederla in tv

Entrambe le gare degli azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai Due e Rai Sport HD (numero 58): e in streaming su RaiPlay e sui dispositivi DAZN e Discovery+.