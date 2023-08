Tamberi non vuole fermarsi: "Diamond League? Vado a divertirmi"

ZURIGO (SVIZZERA) - "Non è facile ritrovare le motivazioni a distanza di appena una settimana e spingere di nuovo se stessi al limite, dopo aver messo tutte le energie nell’ultima gara e raggiunto l’obiettivo principale dell’anno". Così il campione del mondo di salto in alto, Gianmarco Tamberi , commenta in conferenza stampa l'imminente impegno nella Wanda Diamond League , meeting in programma a Zurigo giovedì 31 agosto: "Al rientro dai Mondiali ho iniziato a pensare di finire la stagione ma poi ho deciso di esserci", sottolinea Tamberi che poi ammette: "Mi sento stanco, anche se la condizione di forma in pratica è la stessa, ma c’è inevitabilmente un po’ di differenza. Voglio restituire agli spettatori quello che ricevo e darò il massimo, voglio divertirmi con il pubblico per ciò che faremo insieme".

Tamberi: "Barshim? Oro condiviso momento bellissimo"

Il sipario sulla gara dell’alto si alzerà alle ore 18.48, ma sono attesi in tutto 6 azzurri allo stadio Letzigrund di Zurigo: anche le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, nel lungo Mattia Furlani, sui 400 metri Davide Re e nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli. Un appuntamento prestigioso per 'Gimbo' che, in conferenza stampa, parla anche del rapporto di amicizia che lo lega al qatarino Mutaz Barshim: “La medaglia d’oro condivisa con lui alle Olimpiadi di Tokyo? Se potessi tornare indietro non cambierei niente, è stato un momento bellissimo, ma farlo una seconda volta non avrebbe senso, prima di tutto per noi due... Nella scorsa stagione ai Mondiali di Eugene ha vinto lui, io quest’anno a Budapest, non potevo essere da meno!”.