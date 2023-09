Salto con l'asta, Bruni show: nuovo record italiano a 4,73 metri!

ROMA - Nuovo record italiano di salto con l'asta : l'impresa è firmata da Roberta Bruni . La reatina, al meeting in piazza a Chiari , in provincia di Brescia, decolla fino a quota 4,73 metri migliorando così di un centimetro il suo primato nazionale , stabilito nella scorsa stagione con 4,72 a Rovereto , il 30 agosto 2022.

Bruni si riscatta dopo Budapest

La reatina, classe 1994, è riuscita a raggiungere il record con il terzo e ultimo tentativo a disposizione, realizzando anche lo standard per le prossime Olimpiadi di Parigi. L'atleta dei Carabinieri ottiene così un grande risultato, dopo essere arrivata quest'anno a 4,62 con il primato italiano indoor ottenuto in febbraio ad Ancona e poi a 4,61 all'aperto nel Golden Gala di Firenze. Da dimenticare invece i Mondiali di Budapest dove è uscita di scena in qualificazione a 4,35.