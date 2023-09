Jacobs, terzo posto a Zagabria. Mancato il pass per Parigi 2024

ZAGABRIA (Croazia) - Nell'ultima gara dell'anno, nel meeting di Zagabria, Marcell Jacobs chiude la sua prova nei 100 metri con il tempo di 10''08 che gli ha permesso di conquistare il terzo posto alle spalle del giamaicano Seville (10''07) e del keniota Ferdinand Omanyala che ha corso in 9''94, vincendo la medaglia d'oro. L'azzurro, campione olimpico in carica, è andato a tre centesimi dal primato stagionale, tra l'altro con vento contrario. Insomma, una prova discreta che però non gli ha permesso di staccare in anticipo il pass per Parigi 2024. Bisognava fermare il tempo a 10 secondi netti.