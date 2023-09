Duplantis da sogno nell'asta: record del mondo a 6,23

EUGENE (Stati Uniti) - Nuovo record del mondo nel salto con l'asta per il fuoriclasse Armand Duplantis, che è salito a 6,23 a Eugene, nel corso della finale della Wanda Diamond League 2023. Il 23enne campione svedese ha firmato il primato con soli quattro salti: 5,62, 5,82, 6,02 e poi il record di 6,23 realizzato al primo tentativo. Per Duplantis si tratta del 74° salto in carriera sopra i 6 metri. Nella gara odierna il recordman mondiale e campione olimpico ha nettamente staccato il filippino Ernest Obiena, secondo a 5,82 e il trio formato dallo statunitense Sam Kendricks, dall'australiano Kurtis Marschall e dall'altro statunitense Chris Nilsen a 5,72. Duplantis, due volte campione del mondo outdoor, ha battuto oggi per la settima volta il record del mondo, che aveva alzato a 6,22 lo scorso febbraio a Clermont Ferrand (Francia).