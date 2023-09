Tamberi, che acrobazie sott'acqua insieme alla sua Chiara

Dal cielo agli abissi. Il campione olimpico Gianmarco Tamberi non conosce limiti. Nella sua attività sportiva prova a salire sempre più in alto, nel tempo libero ama esplorare i fondali. Dopo una stagione intesa e ricca di soddisfazioni, con la recente vittoria dell’oro Mondiale, l’atleta marchigiano ha deciso di prendersi un periodo di vacanza con la propria moglie Chiara Bontempi .

Un’immersione fantastica

La coppia, dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia, ha deciso di scegliere una meta estera per vivere con maggior spensieratezza loro giorni di vacanza. La destinazione marinara non ha frenato l’atleta azzurro che ha deciso di trascinare la propria consorte in una perlustrazione subacquea, con tanto di maschera e tubo da snorkeling.