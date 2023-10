Atletica, Jacobs lancia la sfida: "Voglio difendere l'oro a Europei e Olimpiadi"

ROMA - "Quello che arriva è un anno olimpico e mi devo preparare al meglio. Partirò il 30 per questa nuova avventura e sono molto fiducioso, perché sarò seguito da un allenatore che ha portato tante medaglie a casa e con un gruppo di lavoro importante. Non vedo l'ora". Così il fuoriclasse azzurro Marcell Jacobs, a margine del quarto raduno delle Fiamme Oro presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma, pronto a partire per gli Stati Uniti dopo aver cambiato allenatore.